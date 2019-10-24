В Одесской области взорвался боеприпас на полигоне: ранены трое курсантов военной академии

24 октября, 2019, 22:22

В Одесской области на полигоне взорвался неизвестный боеприпас на полигоне, в результате чего пострадали три курсанта военной академии

Об этом сообщает Думская.

По словам начальника академии генерал-майора Олега Гуляка, курсанты обнаружили на территории учебного центра в поселке Черноморское боеприпас.

"Они отнесли его с границы ближе к дороге для дальнейшей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - рассказал он.

По его словам, будущие офицеры получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе.

Генерал-майор уточнил, что взорвался боеприпас, которого нет на вооружении ВСУ.

Это был гранатометный боеприпас США, который остался на полигоне после учений.

С курсантами проведут разъяснительную работу, посвященную обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по факту взрыва осуществляют ГБР и военная прокуратура.