В Одесской области взорвался боеприпас на полигоне: ранены трое курсантов военной академии
Об этом сообщает Думская.
По словам начальника академии генерал-майора Олега Гуляка, курсанты обнаружили на территории учебного центра в поселке Черноморское боеприпас.
"Они отнесли его с границы ближе к дороге для дальнейшей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался", - рассказал он.
По его словам, будущие офицеры получили легкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учебе.
Генерал-майор уточнил, что взорвался боеприпас, которого нет на вооружении ВСУ.
Это был гранатометный боеприпас США, который остался на полигоне после учений.
С курсантами проведут разъяснительную работу, посвященную обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.
Проверку по факту взрыва осуществляют ГБР и военная прокуратура.
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