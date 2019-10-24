 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МИД говорят, что готовы к переговорам "в любом формате" по возвращению Крыма

В МИД говорят, что готовы к переговорам "в любом формате" по возвращению Крыма


фото: atr
Представитель министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина готова к переговорам в любом формате по восстановлению украинского суверенитета над оккупированными Россией Крымом и городом Севастополем

Об этом Зеленко сказала "Интерфакс-Украина".

"В дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополем ", - заявила она.

Представитель МИД отметила, что Россия совершила международное преступление против Украины.

"Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - напомнила Зеленко.

Комментируя высказанные ранее слова заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма "русским" со стороны Украины якобы станет "хорошей основой" для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: "Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля ".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать