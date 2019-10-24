В МИД говорят, что готовы к переговорам "в любом формате" по возвращению Крыма
Об этом Зеленко сказала "Интерфакс-Украина".
"В дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополем ", - заявила она.
Представитель МИД отметила, что Россия совершила международное преступление против Украины.
"Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - напомнила Зеленко.
Комментируя высказанные ранее слова заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма "русским" со стороны Украины якобы станет "хорошей основой" для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: "Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля ".
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