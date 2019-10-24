В МИД говорят, что готовы к переговорам "в любом формате" по возвращению Крыма

24 октября, 2019, 17:33

Представитель министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Украина готова к переговорам в любом формате по восстановлению украинского суверенитета над оккупированными Россией Крымом и городом Севастополем

Об этом Зеленко сказала "Интерфакс-Украина".

"В дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополем ", - заявила она.

Представитель МИД отметила, что Россия совершила международное преступление против Украины.

"Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму", - напомнила Зеленко.

Комментируя высказанные ранее слова заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма "русским" со стороны Украины якобы станет "хорошей основой" для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: "Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма - очередная грязная манипуляция Кремля ".