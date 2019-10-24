В Киеве запустили реорганизацию 69 коммунальных больниц

24 октября, 2019, 19:29

Депутаты Киевского городского совета приняли решение о реорганизации учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровней

Об этом сообщает пресc-cлужба КГГА.

Согласно решению, 69 коммунальных больниц будет преобразовано в некоммерческие коммунальные предприятия.

"Фактически принятое сегодня решение означает, что больницы столицы смогут вовремя пройти процесс заключения договоров с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и получать непосредственно из государственного бюджета средства на предоставление услуг для населения, а также финансироваться из местного бюджета, - пояснил Николай Поворозник, первый заместитель гавы КГГА. - Граждане точно будут понимать, какой объем бесплатных медицинских услуг гарантировано государством, а медицинские учреждения будут мотивированы развиваться, чтобы предоставлять качественные медицинские услуги ".

Первый заместитель главы КГГА отметил, что после преобразования и перехода учреждений здравоохранения на финансирование из государственного бюджета, высвобожденные средства местного бюджета будут направляться на развитие и поддержку этих учреждений - на ремонты, закупку современного оборудования и тому подобное.