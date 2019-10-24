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Espreso.tvОбществоВ Киеве BMW сбил насмерть пешехода

В Киеве BMW сбил насмерть пешехода

В Киеве в Голосеевском районе автомобиль BMW сбил насмерть пешехода, который переходил проезжую часть предварительно в неустановленном для перехода месте

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

В результате удара мужчину буквально разорвало на куски. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняют следователи.

 

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