В Киеве BMW сбил насмерть пешехода
24 октября, 2019, 07:37
В Киеве в Голосеевском районе автомобиль BMW сбил насмерть пешехода, который переходил проезжую часть предварительно в неустановленном для перехода месте
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
В результате удара мужчину буквально разорвало на куски. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Читайте также
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
Читайте также
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-