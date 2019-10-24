В ГПУ заявили, что не располагают данными о подготовке подозрения Богдану

24 октября, 2019, 17:33

В Генеральной прокуратуре рассказали, что не располагают информацией о возможной подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Украины Андрею Богдану

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас нет такой информации. Кроме того, как мы отмечали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия по уголовным производствам", - сообщили агентству в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там также добавили, что они против использования органов прокуратуры как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров.