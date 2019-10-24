В ГПУ рассматривают возможность вручения подозрения Богдану, - СМИ

24 октября, 2019, 13:56

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры рассматривало возможность вручения подозрения главе Офиса президента Украины Андрею Богдану

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на источники в ГПУ.

По словам источника, возможность вручения подозрения Богдану обсуждалась в Управлении специальных расследований, которое возглавлял Сергей Горбатюк. В частности, расследуется его причастность к нарушениям закона во время работы в правительстве Николая Азарова.

В управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд гривень по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны. По версии следствия, эти решения выносились для привлечения к ответственности бывшего премьера и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.