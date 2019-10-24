В Бангладеш 16 человек приговорили к смертной казни за сожжение ученицы

24 октября, 2019, 16:59

В Бангладеш 16 человек приговорили к смертной казни за убийство 19-летней ученицы Нусрат Джахан Рафи, которую сожгли заживо за отказ отозвать жалобу на сексуальные домогательства со стороны директора

Как сообщает Reuters, смертный приговор вынесли в отношении директора религиозной школы (медресе) в городе Фени на юго-востоке страны и 15 соучастников преступления.

В обвинительном акте указано, что убийство девушки было совершено по приказу директора медресе. Адвокаты обвиняемых безуспешно пытались доказать, что Джахан покончила с собой.

"Приговор доказывает, что никто не может быть выше закона", - заявил государственный обвинитель Хафез Ахмед после вынесения судом приговора.

Семья убитой требует немедленного исполнение смертных приговоров и попросила предоставить им защиту.

Обвиняемые же намерены обжаловать приговоры в Высоком суде.

19-летнюю Нусрат Джахан Рафи связали, облили керосином и подожгли на крыше медресе в апреле 2019 года. Убийцы надеялись выдать сожжения девушки за самоубийство, но их план провалился после того, как огонь сжег шарф, который связывал ее, и она смогла спуститься с крыши за помощью.

В машине скорой помощи Джахан успела записать на мобильный телефон ее брата видеообращение, в котором назвала имена тех, кто напал на нее на крыше школы.

Получив ожоги 80% поверхности тела, Джахан умер через пять дней.

Жестокое убийство 19-летней ученицы религиозной школы потрясло всю страну. По стране прокатилась волна массовых демонстраций с призывом наказать ее убийц.

В Бангладеш за последние месяцы резко возросло количество случаев изнасилований. По данным правозащитной организации Bangladesh Mahila Parishad, в сентябре 217 женщин и детей стали жертвами изнасилований, что является самым высоким показателем с 2010 года.

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