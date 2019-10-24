Украинцы больше всего доверяют волонтерам и меньше - судам - опрос "Рейтинг"

24 октября, 2019, 14:16

Самый высокий уровень доверия среди украинцев сегодня к волонтерам, ветеранам АТО, президенту и армии

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг " в течение 19-22 октября 2019.

Возросло доверие к большинству институтов.

Больше всего сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), Президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%).

Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским головам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной Раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, СБУ - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19% , НАБУ - 49% и 17%, Назка - 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.