Украина будет признавать справки о рождении и смерти из ОРДЛО

24 октября, 2019, 13:30

Правительство создало механизм подтверждения факта рождения и смерти жителей временно оккупированных Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабинет министров принял решение о признании отдельных справок, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе.

Речь идет о справках о смерти и рождении человека.

Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная Комиссия.

Она будет иметь инструменты для того, чтобы по каждому обращению выяснить действительные обстоятельства дела и выдать соответствующее заключение, которое будет служить основанием для регистрации рождения или смерти.

Отмечается, что признание справок о рождении или смерти не означает признания оккупационной власти

"Ключевой принцип "Намибийских исключений" заключается в том, что для защиты неотъемлемых прав человека учет отдельных документов, выданных оккупационными властями, является допустимым. При этом тот факт, что соответствующие документы принимаются во внимание, абсолютно не означает признания оккупационной власти", - пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська.