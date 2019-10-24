У бегуна с футболкой "Иисус спасает" случился сердечный приступ. Его спас другой спортсмен по имени Иисус
Позже Тайлер признался, что очень религиозный и придает большое значение этим словам, пишет Twin Cities.
Парень рассказал, что перед забегом чувствовал себя прекрасно, но после первых километров ему стало плохо. На середине дистанции у Муна началась тахикардия, сердце остановилось, и он упал, ударившись головой об асфальт.
Парню повезло - сразу за ним бежал "Иисус". Американец с испанскими корнями Хесус Буэно (Hesus Bueno) работает помощником анестезиолога, а потому вместе со своими коллегами смог оказать первую помощь пострадавшему до того, как на место инцидента прибыли врачи с дефибриллятором.
Все это время Хесус и другие врачи делали Муну массаж сердца и искусственное дыхание.
Сейчас жизнь Тайлера Муна вне опасности, но он все еще восстанавливается в больнице с переломом 5 лицевых костей. Он очень благодарен своим спасителям и считает, что их ему послал бог.
В следующем году он планирует восстановиться и снова пойти на марафон.
Читайте также
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
Читайте также
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-