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Espreso.tvОбществоУ бегуна с футболкой "Иисус спасает" случился сердечный приступ. Его спас другой спортсмен по имени Иисус

У бегуна с футболкой "Иисус спасает" случился сердечный приступ. Его спас другой спортсмен по имени Иисус


фото: twincities
6 октября Тайлер участвовал в Twin Cities Marathon. По правилам забега, на наклейке должно быть настоящее имя, но он написал на своей "Иисус спасает" (Jesus Saves)

Позже Тайлер признался, что очень религиозный и придает большое значение этим словам, пишет Twin Cities.

Парень рассказал, что перед забегом чувствовал себя прекрасно, но после первых километров ему стало плохо. На середине дистанции у Муна началась тахикардия, сердце остановилось, и он упал, ударившись головой об асфальт.

Парню повезло - сразу за ним бежал "Иисус". Американец с испанскими корнями Хесус Буэно (Hesus Bueno) работает помощником анестезиолога, а потому вместе со своими коллегами смог оказать первую помощь пострадавшему до того, как на место инцидента прибыли врачи с дефибриллятором.

Все это время Хесус и другие врачи делали Муну массаж сердца и искусственное дыхание.

Сейчас жизнь Тайлера Муна вне опасности, но он все еще восстанавливается в больнице с переломом 5 лицевых костей. Он очень благодарен своим спасителям и считает, что их ему послал бог.

В следующем году он планирует восстановиться и снова пойти на марафон.

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