Студенты и преподаватели Ужгородского института культуры и искусств с восторгом поддержали замысел книжной премии "Еспресо. Выбор читателей"
24 октября, 2019, 16:43
Кто же может остаться равнодушным к украинским изданиям, которые из года в год набирают обороты популярности! В этом году книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" выводит в финал такие литературные новинки - "Фонетика тишины "Ивана Андрусяка, "За Спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы.
Голосование продлится до 10 ноября 2019 года и у читателей еще есть время повлиять своим откликом на избрание победителем. Читайте, думайте, голосуйте и наслаждайтесь отечественной литературой!
Литературные новинки уже в библиотеках Закарпатской области, где их с нетерпением ожидали. Книги финалисты Премии-2019 в Ужгородской центральной городской библиотеке на ул. Волошина заняли почетное место на полках и долго не залежались
Третий этап книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" можно назвать решающим и самым ответственным. Посетители библиотеки, осознавая почетность своей миссии, сразу принялись за работу. Несмотря на то, что каждое произведение отличается не только оригинальностью оформления, новизной подачи материала, но и интересным наполнением сюжета, книги сразу привлекли интерес читателей.
Студенты и преподаватели Ужгородского института культуры и искусств с восторгом поддержали замысел организаторов, телеканал "Еспресо", стать так сказать народным жюри. Они с увлечением выполняли почетную миссию, обсуждали прочитанное, аргументировано выбирая книгу, заполняли анкеты, составляли собственные отзывы.
Кто же может остаться равнодушным к украинским изданиям, которые из года в год набирают обороты популярности! В этом году книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" выводит в финал такие литературные новинки - "Фонетика тишины "Ивана Андрусяка, "За Спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы.
Голосование продлится до 10 ноября 2019 года и у читателей еще есть время повлиять своим откликом на избрание победителем. Читайте, думайте, голосуйте и наслаждайтесь отечественной литературой!
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