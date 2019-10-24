Студенты и преподаватели Ужгородского института культуры и искусств с восторгом поддержали замысел книжной премии "Еспресо. Выбор читателей"

Третий этап книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" можно назвать решающим и самым ответственным. Посетители библиотеки, осознавая почетность своей миссии, сразу принялись за работу. Несмотря на то, что каждое произведение отличается не только оригинальностью оформления, новизной подачи материала, но и интересным наполнением сюжета, книги сразу привлекли интерес читателей.

Кто же может остаться равнодушным к украинским изданиям, которые из года в год набирают обороты популярности! В этом году книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" выводит в финал такие литературные новинки - "Фонетика тишины "Ивана Андрусяка, "За Спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы.Голосование продлится до 10 ноября 2019 года и у читателей еще есть время повлиять своим откликом на избрание победителем. Читайте, думайте, голосуйте и наслаждайтесь отечественной литературой!