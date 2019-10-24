 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтуденты и преподаватели Ужгородского института культуры и искусств с восторгом поддержали замысел книжной премии "Еспресо. Выбор читателей"

Студенты и преподаватели Ужгородского института культуры и искусств с восторгом поддержали замысел книжной премии "Еспресо. Выбор читателей"

Литературные новинки уже в библиотеках Закарпатской области, где их с нетерпением ожидали. Книги финалисты Премии-2019 в Ужгородской центральной городской библиотеке на ул. Волошина заняли почетное место на полках и долго не залежались
Третий этап книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2019" можно назвать решающим и самым ответственным. Посетители библиотеки, осознавая почетность своей миссии, сразу принялись за работу. Несмотря на то, что каждое произведение отличается не только оригинальностью оформления, новизной подачи материала, но и интересным наполнением сюжета, книги сразу привлекли интерес читателей.

null
null
Студенты и преподаватели Ужгородского института культуры и искусств с восторгом поддержали замысел организаторов, телеканал "Еспресо", стать так сказать народным жюри. Они с увлечением выполняли почетную миссию, обсуждали прочитанное, аргументировано выбирая книгу, заполняли анкеты, составляли собственные отзывы.
null
null
Кто же может остаться равнодушным к украинским изданиям, которые из года в год набирают обороты популярности! В этом году книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2019" выводит в финал такие литературные новинки - "Фонетика тишины "Ивана Андрусяка, "За Спиной" Гаски Шиян и "Братство" Олега Криштопы.
Голосование продлится до 10 ноября 2019 года и у читателей еще есть время повлиять своим откликом на избрание победителем. Читайте, думайте, голосуйте и наслаждайтесь отечественной литературой!

null
null
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать