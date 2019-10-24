Сенцов о поддержке ЕС: они готовы нам помогать, но никто не сделает за нас домашнюю работу
Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью «Новому времени».
Украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный отметил, что теперь много общается с европейскими лидерами - политическими, общественными, журналистами.
"Они по-прежнему готовы нам помогать, обеспокоены нами, как интеллигентные воспитанные люди озабочены проблемами безработных и бездомных. Но мы должны понимать простую вещь: кроме нас самих наши проблемы никто не решит. Мне не нравится, что наша страна так часто при этом выступает в роли нищего. Мы просим: помогите, а сами будто ничего не должны. Но никто не сделает за нас домашнюю работу", - заявил Сенцов.
Он отметил, что Украина не должна сейчас проситься за общий стол, "мы должны достичь такого уровня, чтобы нас пригласили - вот ваше, садитесь к нам".
"Все свои выступления в Европе я посвящаю украинским политзаключенным и российской агрессии в Украине. Моя тюрьма - это прошлое, а у нас много нерешенных вопросов в будущем. Не забудьте, мы обменяли всех медийных политзаключенных, но у нас в российском плену еще под сотню никому не известных людей и минимум 227 на Донбассе. Сотни тысяч заложников в Крыму. и я с каждым человеком, от которого там хоть что-то зависит, об этом говорю ».
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно