Сенцов о поддержке ЕС: они готовы нам помогать, но никто не сделает за нас домашнюю работу

24 октября, 2019, 13:00

Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер много встречается с европейскими лидерами и говорит с ними об украинцах-политзаключенных в России

Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью «Новому времени».

Украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный отметил, что теперь много общается с европейскими лидерами - политическими, общественными, журналистами.

"Они по-прежнему готовы нам помогать, обеспокоены нами, как интеллигентные воспитанные люди озабочены проблемами безработных и бездомных. Но мы должны понимать простую вещь: кроме нас самих наши проблемы никто не решит. Мне не нравится, что наша страна так часто при этом выступает в роли нищего. Мы просим: помогите, а сами будто ничего не должны. Но никто не сделает за нас домашнюю работу", - заявил Сенцов.

Он отметил, что Украина не должна сейчас проситься за общий стол, "мы должны достичь такого уровня, чтобы нас пригласили - вот ваше, садитесь к нам".

"Все свои выступления в Европе я посвящаю украинским политзаключенным и российской агрессии в Украине. Моя тюрьма - это прошлое, а у нас много нерешенных вопросов в будущем. Не забудьте, мы обменяли всех медийных политзаключенных, но у нас в российском плену еще под сотню никому не известных людей и минимум 227 на Донбассе. Сотни тысяч заложников в Крыму. и я с каждым человеком, от которого там хоть что-то зависит, об этом говорю ».