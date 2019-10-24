Сборная Украины успешно начала отбор на Чемпионат мира 2020
24 октября, 2019, 20:45
Сборная Украины начала борьбу в отборе на Чемпионат мира 2020 по футзалу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины по футзалу успешно начала квалификационный этап Чемпионата мира, основной этап которого состоится в 2020 году. Первым соперником подопечных Александра Косенко была национальная команда Косово, которую украинцы разгромили со счетом 7: 1.
Следующим соперником сборной Украины будет Словения, а встреча состоится завтра. Также среди соперников является Северная Македония. Всего в группе между собой играют четыре команды, две из которых выйдут в следующий раунд.
Квалификация на ЧМ-2020
1-й тур
24 октября
Украина - Косово 7: 1
Голы: Фаренюк 12 Шотурма 18 Сорокин 22, 28, 33, Зварич 25 Королишин 34
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно