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Espreso.tvСпортСборная Украины успешно начала отбор на Чемпионат мира 2020

Сборная Украины успешно начала отбор на Чемпионат мира 2020


фото: ffu.ua
Сборная Украины начала борьбу в отборе на Чемпионат мира 2020 по футзалу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины по футзалу успешно начала квалификационный этап Чемпионата мира, основной этап которого состоится в 2020 году. Первым соперником подопечных Александра Косенко была национальная команда Косово, которую украинцы разгромили со счетом 7: 1.

Следующим соперником сборной Украины будет Словения, а встреча состоится завтра. Также среди соперников является Северная Македония. Всего в группе между собой играют четыре команды, две из которых выйдут в следующий раунд.

Квалификация на ЧМ-2020

1-й тур

24 октября

Украина - Косово 7: 1

Голы: Фаренюк 12 Шотурма 18 Сорокин 22, 28, 33, Зварич 25 Королишин 34

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