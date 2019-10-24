Россияне обстреляли Золотое из гранатометов

24 октября, 2019, 08:16

23 октября вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, артиллерии калибра 122 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

Неподалеку Золотого были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.