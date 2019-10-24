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Espreso.tvОбществоРоссия отправила на оккупированный Донбасс 88-й "гумконвой"

Россия отправила на оккупированный Донбасс 88-й "гумконвой"

88-я гуманитарная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь жителям оккупированной Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что автомобили гумконвоя доставили около 600 тонн грузов, в составе которых - медикаменты и детские продуктовые наборы.

Представители страны-агрессора сообщают, что груз доехал без "непредвиденных ситуаций".

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