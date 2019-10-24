Россия отправила на оккупированный Донбасс 88-й "гумконвой"
24 октября, 2019, 15:57
88-я гуманитарная колонна МЧС России доставила гуманитарную помощь жителям оккупированной Донецкой и Луганской областей
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