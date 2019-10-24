РосСМИ назвали имя активиста, который попросил в Украине политического убежища

24 октября, 2019, 09:05

21 октября в пункт пропуска "Сеньковка", что в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин России, который сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти

Об этом сообщил заблокированній в России оппозиционный сайт "Грани" со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией", и российское государственное информагентство ТАСС со ссылкой на "источник в правоохранительных органах", передает Радио Свобода .

"26-летний фигурант дела организации "Новое величие" Сергей Гаврилов находился под домашним арестом, бежал в Украину и попросил там убежища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гаврилов попал в Украину через Белоруссию.

Дело "Новое величие" - резонансный процесс о создании организации в декабре 2017 года, члены которой обвиняются в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путем государственного переворота