"Зачем ты это сделал?": у Зеленского не осуждали нардепа Шевченко за участие в эфире пропагандистов РФ
Об этом заявил сам Шевченко, сообщает Радио Свобода.
На вопрос, отреагировали ли в Офисе президента на его участие в этом телешоу, депутат ответил:
"Просто спрашивали, зачем ты это сделал. Я объяснил свою позицию".
На уточняющий вопрос, осуждают ли у Зеленского его появление в эфире политического телешоу, Шевченко сказал: "Нет. Просто спросили, зачем... Хотят понять, что происходит".
По словам Шевченко, он больше не планирует участия в таких программах: "Нет, я сказал россиянам, что за то, что они сделали, вырезали и все перекрутили, я больше с ними не общаюсь. Это некорректно, это неправильно, это ложь, это обман, и такого я не потерплю ".
Напомним, 23 октября Евгений Шевченко в Facebook опубликовал запись эфира с российскими пропагандистами, где он общался о языковом вопросе в Украине и возможных переговорах с боевиками "ЛДНР".
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