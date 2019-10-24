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Espreso.tvОбщество"В Европе не понимают, что такое Россия": Сенцов рассказал, о чем говорил с Макроном

"В Европе не понимают, что такое Россия": Сенцов рассказал, о чем говорил с Макроном


фото: nv.ua
Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер в Европе глобально рассказывает о противостоянии с Россией

Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью "Новому времени".

"В Европе не понимают, что такое Россия, как думает российский народ, у меня есть, что рассказать. Об этом я говорил с Эммануэлем Макроном, с руководством ПАСЕ. Я всегда стараюсь выводить разговор в конкретику, ставить, возможно, неудобные вопросы", - поделился Сенцов.

Он отметил, что с Макроном говорили долго.

"Я говорил о Путине, о России, спрашивал, понимает ли он, с кем имеет дело и каковы его истинные цели. Верит ли он ему. И да, он понимает, но и мы должны понять, что он президент Франции, а не Украины. У него свои задачи, сейчас он пытается стать локомотивом новой Европы. То же и с ПАСЕ, участники которой стремятся вернуть Россию в диалог и уверены в правильности этого решения", - сообщил кинорежиссер.

По словам Сенцова, нам придется работать с этим как с данностью. Устроение демаршей и троллинг в парламенте пользы не принесет.

"Выход один: становиться сильнее. Потому что политика - это вещь достаточно циничная. Ты - мне, я - тебе. Мы тебе поможем - для чего? Чтобы ты мог помочь потом нам. Поэтому пока мы не станем сильными по-настоящему, когда с нами начнут считаться не только в военном плане, но и в экономическом, нам сложно предоставить нашему голосу вес", - добавил он.

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