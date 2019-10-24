"Умный" бумажный самолетик собрал на Kickstarter более $1 млн

24 октября, 2019, 10:33

Израильская компания собрала на свой "умный" бумажный самолетик более $1 млн на Kickstarter

Об этом говорится на платформе по сбору средств.

Израильская компания PowerUp Toys уже не первый раз вышла на Kickstarter, чтобы собрать деньги на POWERUP 4.0 - новую версию бумажного самолетика, которым можно управлять со смартфона.

Сначала компания имела целью собрать $40 тыс., но за несколько дней до окончания кампании сумма составляет более $1 млн.

К бумажного самолетика крепится специальный модуль, соединенный со смартфоном по Bluetooth. Он работает на расстоянии до 73 м.

Устройство может развивать скорость до 36 км/ч и находиться в полете десять минут без подзарядки. Предусмотрены и режим автопилота.

Такой набор стоит $49. За $59 можно получить дополнительно настольную подставку и 10 шаблонов. $79 - цена самого полного комплекта с двумя непромокаемыми шаблонами.