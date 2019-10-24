"Существенно не изменится": пятница в Украине будет с туманами и слабым ветром
24 октября, 2019, 10:43
В пятницу, 25 октября, в большинстве наших областей - без осадков, туманы, ветер южный, слабый
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что температура воздуха ближайшей ночью + 5 + 11 градусов, завтра днем +14 + 19 градусов, на западе + 16 + 22 градуса.
В Киеве в пятницу - также антициклональний характер погоды: дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня + 15 + 17 градусов.
Наталья Диденко рассказала, что до конца недели погода существенно не изменится.
"Ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходные в октябрьско-ноябрьской перспективе, поэтому используйте это знание для практического наслаждения и пользы", - добавила синоптик.
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