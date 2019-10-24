"Сент-Этьен" - "Александрия": стали известны стартовые составы команд
Об этом сообщают официальные twitter-страницы клубов.
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
Группа I
24 октября
"Сент-Этьен" (Франция) - "Александрия" (Украина)
Начало - 19:55
"Сент-Этьен": Руффье, Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэл Силва, М'Вила, Аолу, Юссуф, Амума, Берич, Норден
Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Ситало
Запасные: Билык, Бабогло, Довгый, Безбородко, Запорожан, Шастал, Тейшейра
Наш состав на матч против @ASSEofficiel : Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Банада, Гречишкин, Лучкевич - Третьяков, Ситало, Ковалец # СентЭтьенАлександрия pic.twitter.com/bKJC5a48jg- ФК "Александрия" (@ FCO1948) 24 октября 2019 г.
Le premier XI de Claude #Puel en coupe d'Europe!- AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 24 октября 2019 г.
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