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Espreso.tvСпорт"Сент-Этьен" - "Александрия": стали известны стартовые составы команд

"Сент-Этьен" - "Александрия": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Стали известны стартовые составы матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между французским "Сент-Этьеном" и украинской "Александрией"

Об этом сообщают официальные twitter-страницы клубов.

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

Группа I

24 октября

"Сент-Этьен" (Франция) - "Александрия" (Украина)

Начало - 19:55

"Сент-Этьен": Руффье, Дебюши, Салиба, Колодзейчак, Габриэл Силва, М'Вила, Аолу, Юссуф, Амума, Берич, Норден

Запасные: Мулен, Будебуз, Хазри, Буанга, Перрен, Аби, Фофана

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Лучкевич, Ковалец, Третьяков, Ситало

Запасные: Билык, Бабогло, Довгый, Безбородко, Запорожан, Шастал, Тейшейра

 

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