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Espreso.tvОбщество"Прививка перед новым сезоном": в "Слуге народа" предлагают ввести ежегодные проверки на полиграфе для нардепов и министров

"Прививка перед новым сезоном": в "Слуге народа" предлагают ввести ежегодные проверки на полиграфе для нардепов и министров

Давид Арахамия считает, что введение ежегодных проверок для работников государственных органов высшего звена является актуальным в условиях запроса общества на уменьшение уровня коррупции

Об этом глава фракции "Слуга народа" сказал журналистам, передает Еспресо.TV .

"Считаю, что мы сделали очень полезную вещь сейчас для страны в целом, так как предоставили такой пример транспарентной позиции правящей партии. Я думаю, что любая партия, которая будет в будущем иметь какие-то напряженные вопросы, должна делать тестирование на полиграфе", - отметил Арахамия.

Он заявил, что Дубинский предложил в случае, если нет возражений с юридической точки зрения, сделать обязательным подобное тестирование раз в год для того, чтобы иметь "профилактическую прививку перед новым сезоном".

"Возможно, это действительно надо делать для всех работников государственных органов высшего звена: и министров, и заместителей министров, - потому что самый большой вопрос от избирателей - это уменьшение уровня коррупции в нашей стране. А если высшее руководство будет принимать участие в этих схемах, то это будет вообще никогда не решенный вопрос ", - пояснил нардеп.

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