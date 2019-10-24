"Партийная служба безопасности": Корниенко рассказал о "более информированных" депутатах от "Слуги народа"
24 октября, 2019, 10:32
Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые "делают выводы о том, что происходит вокруг"
Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде.
Журналист спросил, рассказывали ли сами депутаты о возможных предложениях взятки за неголосование за законопроект.
На что Корниенко ответил: "Да, рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно".
По его словам, это не СБУ, это "внутренняя, типа партийная служба безопасности".
Отмечается, что в ее состав входят депутаты, "которые более информированы, чем другие".
"Ну, не следят, но, скажем так, делают выводы", - пояснил он.
На вопрос о количестве таких депутатов Корниенко ответил: "достаточно".
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине