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Espreso.tvОбщество"Партийная служба безопасности": Корниенко рассказал о "более информированных" депутатах от "Слуги народа"

"Партийная служба безопасности": Корниенко рассказал о "более информированных" депутатах от "Слуги народа"


фото: Українська правда
Во фракции "Слуга народа" есть депутаты, которые "делают выводы о том, что происходит вокруг"

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Украинской правде.

Журналист спросил, рассказывали ли сами депутаты о возможных предложениях взятки за неголосование за законопроект.

На что Корниенко ответил: "Да, рассказывали депутаты об этом. И наши службы внутренней безопасности об этом говорят постоянно".

По его словам, это не СБУ, это "внутренняя, типа партийная служба безопасности".

Отмечается, что в ее состав входят депутаты, "которые более информированы, чем другие".

"Ну, не следят, но, скажем так, делают выводы", - пояснил он.

На вопрос о количестве таких депутатов Корниенко ответил: "достаточно".

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