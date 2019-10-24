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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Копенгаген": стали известны стартовые составы команд

"Динамо" - "Копенгаген": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Стали известны стартовые составы матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

Группа B

24 октября

"Динамо" (Украина) - "Копенгаген" (Дания)

Начало - 22:00

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, де Пена, Вербич, Цыганков, Беседин.

Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш, Караваев, Родригеш.

"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Штаге, Зека, Фишер, Сантос, Сотириу, Фальк.

Запасные: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарами, Бьель, Бендтнер.

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