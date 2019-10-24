"Динамо" - "Копенгаген": стали известны стартовые составы команд
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
Группа B
24 октября
"Динамо" (Украина) - "Копенгаген" (Дания)
Начало - 22:00
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, де Пена, Вербич, Цыганков, Беседин.
Запасные: Кучерук, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Гармаш, Караваев, Родригеш.
"Копенгаген": Юнссон, Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо, Штаге, Зека, Фишер, Сантос, Сотириу, Фальк.
Запасные: Грютебуст, Варела, Бенгтссон, Томсен, Дарами, Бьель, Бендтнер.
Наш стартовый состав на матч против «Копенгагена»! #FCDKLive # ДинамоКопенгаген pic.twitter.com/TLdHdaOFeU- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 24 октября 2019 г.
Start-11 mod @dynamokyiven - vores officielle bettingpartner @Unibet_Danmark giver fx odds 1,98 på, at vi ikke taber #fcklive #dynfck #eldk #uel pic.twitter.com/Y8PDhIUOaG- FC København (@FCKobenhavn) 24 октября 2019 г.
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