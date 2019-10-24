При Порошенко нам удалось улучшить позиции Украины впервые в нашей истории на 48 позиций в рейтинге Doing Business, - Южанина

24 октября, 2019, 18:36

Подняться на 7 ступенек за последний год - это действительно факт, который дает повод для оптимизма

Такое мнение высказала в Facebook экономист, народный депутат Украины VIII созыва, экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Особенно интересно, что рейтинг Всемирного банка фиксирует положение дел на май каждого года и отражает прошедший год, - так говорится о работе в прошлом президента, прошлого состава парламента и прошлого правительства. Я горжусь, что за 5 лет нашей власти, когда страну возглавлял Петр Порошенко нам удалось улучшить позиции Украины впервые в нашей истории на 48 позиций в рейтинге Doing Business", - пишет она.

Ниже Южанина привела причины, благодаря чему Украине удалось занять 64 место в рейтинге.

"Наибольший рост зафиксирован по таким показателям, как "получение разрешений на строительство", "подключение к системе электроснабжения", "международная торговля". В то же время по показателям "решение неплатежеспособности" и налогообложение" (что мне особенно болит) Украина, наоборот немного просела", - говорит экс-нардеп.

По ее мнению, новой власти стоит "оглянуться вокруг, чтобы услышать людей", поскольку есть угроза "просмотру бизнесом своих планов по развитию в Украине.

"А некоторые последние инциативы законодателей заставляют бизнес пересмотреть свои планы по развитию в Украине. Это касается как мелких предпринимателей, так и крупных компаний. Поэтому, на мой взгляд, новой власти стоит оглянуться вокруг, услышать людей, возможно, несколько убавить темп погони за количеством принятых проектов. И перейти от обсуждения приятных, но все же формальных дерегулятивных вещей к реальным действиям ", - заявила Южанина.