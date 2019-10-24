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Espreso.tvОбществоПрогноз правительства: инфляция в Украине замедлится до 5,1% к 2022 году

Прогноз правительства: инфляция в Украине замедлится до 5,1% к 2022 году


фото: ukranews
В обновленном макроэкономическом прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитан прогноз по росту цен в Украине: до 2022 года инфляция в Украине должна сократиться до 5,1%

Такие данные заложили в прогноз, обнародованный на сайте Минэкономики.

Согласно консервативному сценарию развития экономики, правительство ожидает, что в 2020 году цены в Украине вырастут на 5,5%, в 2021 году - на 5,3%, а в 2022 - на 5,1%. Согласно данным этого прогноза будут составлять нормативные акты, в частности бюджет на 2020 год.

В то же время в правительстве не исключают, что в случае успешного проведения реформ цены в Украине могут расти еще медленнее: на 5% в 2021 году.

  • Отметим, ежеквартальный инфляционный отчет НБУ за июль 2019 г. прогнозирует снижение инфляции на конец 2019 до 6,3%, а к началу 2020 года - до 5% ± 1 п. П.
  • Потребительская инфляция в августе 2019 в годовом измерении замедлилась до 8,8%

  • Напомним, Кабинет министров утвердил два новых прогнозных макропоказателя экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. При оптимистичной экономике в 2020 году может вырасти на 4,8%.

  • Курс доллара в 2020 году, согласно прогнозу правительства, заложен на уровне 27 грн .

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