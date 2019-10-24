Прогноз правительства: инфляция в Украине замедлится до 5,1% к 2022 году

24 октября, 2019, 11:48

В обновленном макроэкономическом прогнозе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассчитан прогноз по росту цен в Украине: до 2022 года инфляция в Украине должна сократиться до 5,1%

Такие данные заложили в прогноз, обнародованный на сайте Минэкономики.

Согласно консервативному сценарию развития экономики, правительство ожидает, что в 2020 году цены в Украине вырастут на 5,5%, в 2021 году - на 5,3%, а в 2022 - на 5,1%. Согласно данным этого прогноза будут составлять нормативные акты, в частности бюджет на 2020 год.

В то же время в правительстве не исключают, что в случае успешного проведения реформ цены в Украине могут расти еще медленнее: на 5% в 2021 году.