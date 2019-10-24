Правительство уволило главу Госпотребслужбы
24 октября, 2019, 09:58
Кабинет министров Украины уволил Владимира Лапу с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Об этом Лапа сообщил на своей странице в Facebook
"Спасибо Алексею Гончаруку и Тимофею Милованову за правильное и своевременное решение! Спасибо друзьям за поддержку, недругам - по стимулы для самосовершенствования, вы все просто замечательные! Спасибо команде Службы за ту работу, которая была сделана в течение последних четырех лет!" - написал Лапа.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно