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Espreso.tvОбществоПравительство уволило главу Госпотребслужбы

Правительство уволило главу Госпотребслужбы


фото: agravery
Кабинет министров Украины уволил Владимира Лапу с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Об этом Лапа сообщил на своей странице в Facebook

"Спасибо Алексею Гончаруку и Тимофею Милованову за правильное и своевременное решение! Спасибо друзьям за поддержку, недругам - по стимулы для самосовершенствования, вы все просто замечательные! Спасибо команде Службы за ту работу, которая была сделана в течение последних четырех лет!" - написал Лапа.

 

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