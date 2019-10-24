Правительство назначило директором Укрспирта экс-сотрудника Nemiroff

24 октября, 2019, 13:33

Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия Укрспирт Юрия Лучечко и назначил вместо него Сергея Блескуна

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает НВ.

В октябре Блескун был назначен внештатным советником Милованова по вопросам реформирования спиртовой отрасли. В 2015-2016 годах он занимал должность заместителя директора Укрспирта, а ранее - должность коммерческого директора Украинской водочной компании Nemiroff.

Лучечко был назначен временно исполняющим обязанности директора Укрспирта в сентябре 2017 года.