Правительство назначило директором Укрспирта экс-сотрудника Nemiroff
24 октября, 2019, 13:33
Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности директора государственного предприятия Укрспирт Юрия Лучечко и назначил вместо него Сергея Блескуна
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает НВ.
В октябре Блескун был назначен внештатным советником Милованова по вопросам реформирования спиртовой отрасли. В 2015-2016 годах он занимал должность заместителя директора Укрспирта, а ранее - должность коммерческого директора Украинской водочной компании Nemiroff.
Лучечко был назначен временно исполняющим обязанности директора Укрспирта в сентябре 2017 года.
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