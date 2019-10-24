Паралимпийская чемпионка ушла из жизни с помощью эвтаназии

24 октября, 2019, 14:14

Паралимпийская чемпионка-2012 из Бельгии Марика Верворт ушла из жизни в возрасте 40 лет при помощи эвтаназии

Об этом сообщает Time .

В Бельгии провели эвтаназию участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт. Спортсменке было 40 лет.

В возрасте 14 лет у Верворт диагностировали прогрессирующую тетраплегию - двигательный паралич рук и ног, причиной которого стал редкий порок шейных позвонков.

В процессе лечения Верворт начала заниматься баскетболом на колясках, позже - триатлоном. Когда ее состояние ухудшилось, она перешла в спринт на колясках. В этой дисциплине бельгийка выиграла золотую награду на дистанции 100 м на Паралимпийских играх-2012 года, где также завоевала серебряную медаль на 200 м.

Заболевание Верворт продолжало прогрессировать и вызывало сильные боли, из-за которых спортсменка почти не могла спать. У Верворт также начались эпилептические припадки - во время одного из них в 2014 году она опрокинула себе на ноги кастрюлю с кипятком, из-за чего четыре месяца провела в больнице.

Перед Паралимпиадой-2016 Верворт заявила, что начала задумываться об эвтаназии. Бельгийка выиграла в Рио еще две медали - серебряную и бронзовую.

Верворт активно защищала права больных на эвтаназию. Сама спортсменка прошла формальные процедуры, дающие ей право на добровольный уход из жизни, еще в 2008 году и позже подчеркивала, что именно это позволило ей четко понимать, что ее собственная жизнь находится в ее руках.