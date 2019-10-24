Палкин назвал мечты "Шахтера"
24 октября, 2019, 21:37
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин признался, что украинский клуб мечтает вернуться в Донецк
Об этом сообщает bleacherreport.com.
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о главных целях и мечтах украинского клуба.
"В 2014 году мы начали все с нуля. Не думаю, что где-то есть еще один такой клуб с таким президентом. Сегодня у нас есть две мечты: выиграть Лигу чемпионов и вернуться в Донецк", - сказал специалист.
В этом сезоне "Шахтер" занимает 2-3 место в группе Лиги чемпионов и лидирует в чемпионате Украины.
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