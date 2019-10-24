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Espreso.tvОбществоОщадбанк выиграл в России суд на $ 1,3 млрд по убыткам за аннексию Крыма

Ощадбанк выиграл в России суд на $ 1,3 млрд по убыткам за аннексию Крыма


фото: vesti-ukr
Апелляционный суд Парижа вынес решение в пользу Ощадбанка, которым отклонил апелляцию Российской Федерации приостановить решение международного арбитража

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно указанному решению было признано, что РФ понесет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации Крыма.

В Ощадбанке сообщили, что аргументом России было то, что выполнение решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред.

"По результатам рассмотрения судья отклонил заявление Российской Федерации о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража. Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы безосновательные и необоснованные", - говорится в сообщении.

  • Арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1, 3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку в результате аннексии Крыма.
  • Убытки от оккупации Крыма: суд разрешил Ощадбанку взыскать и с РФ $ 1,3 млрд компенсации
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