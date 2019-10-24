Опять ДиКаприо: киностудии объявили номинантов на "Оскар" за лучшую мужскую роль

24 октября, 2019, 14:42

Киностудии назвали претендентов на американскую премию "Оскар" в номинации на лучшую мужскую роль, ими стали Леонардо ДиКаприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс

Об этом сообщает IndieWire.

Претендентами на американскую кинопремию "Оскар" в номинации лучшая мужская роль стали Леонардо ДиКаприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.

Отмечается, что студия Sony решила выдвинуть ДиКаприо за роль в фильме "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. А Брэда Питта она выдвинула за роль второго плана в этой же картине.

Также эта студия предложила в претенденты на престижную кинопремию Мэттью Риза за главную роль в фильме "Прекрасный день по соседству". Кандидатом на премию за роль второго плана стал Том Хэнкс.

Стриминговый сервис Netflix тоже выдвинул своих кандидатов на "Оскар". В главной номинации - Джонатан Прайс за роль Папы Римского Франциска в фильме "Два папы", а в номинации за роль второго плана - Энтони Хопкинс, сыгравший папу Бенедикта.