Опять ДиКаприо: киностудии объявили номинантов на "Оскар" за лучшую мужскую роль
Об этом сообщает IndieWire.
Претендентами на американскую кинопремию "Оскар" в номинации лучшая мужская роль стали Леонардо ДиКаприо, Мэтью Риз, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс.
Отмечается, что студия Sony решила выдвинуть ДиКаприо за роль в фильме "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. А Брэда Питта она выдвинула за роль второго плана в этой же картине.
Также эта студия предложила в претенденты на престижную кинопремию Мэттью Риза за главную роль в фильме "Прекрасный день по соседству". Кандидатом на премию за роль второго плана стал Том Хэнкс.
Стриминговый сервис Netflix тоже выдвинул своих кандидатов на "Оскар". В главной номинации - Джонатан Прайс за роль Папы Римского Франциска в фильме "Два папы", а в номинации за роль второго плана - Энтони Хопкинс, сыгравший папу Бенедикта.
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