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Espreso.tvОбществоНикто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, - Чумак

Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, - Чумак


фото: slovoidilo
Заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак уверяет, что расследование "майдановских" дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюк с должности руководителя Управления специальных расследований ГПУ он назвал законным

Об этом Чумак сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор с той же рабочей группы, потому что речь идет не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что расследование преступлений преступной организации Виктора Януковича не в единственном кейсе не приведет к остановке процесса, заместитель генпрокурора сказал: "А как это вообще может привести к остановке расследование? Во-первых, есть ситуация, которая не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 в ноября мы уволили бы Горбатюка в любом случае. Мы просто-напросто ликвидировали бы это управление (с 20 ноября, согласно законодательству, органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования, - ред.) ".

"Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция: "Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно", - вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально говорю ", - заверил он.

Чумак заметил, что считает увольнение Горбатюка и следователей Управления спецрасследование генпрокуратуры законными.

"Если Горбатюк с этим не согласен, никто не запрещает ему идти в суд. Все несогласные с тем, что происходит, идут в суд, и пока нет решения суда, это будет только субъективное мнение Горбатюка или кого-либо другого", - сказал Чумак, комментируя заявление Горбатюка о незаконности его увольнения с должности.

При этом Чумак отметил, что как заместитель генпрокурора, который курировал подразделение Горбатюка, он общался с ним и неоднократно просил его пройти переаттестацию.

"Каждый день мы с ним разговаривали, и я ему говорил, что он должен пройти эту аттестацию", - добавил Чумак.

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