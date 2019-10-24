Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, - Чумак
Об этом Чумак сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Никто не останавливается в расследованиях дел по Майдану, будут назначены люди, руководителем будет прокурор с той же рабочей группы, потому что речь идет не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений", - отметил он.
Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что расследование преступлений преступной организации Виктора Януковича не в единственном кейсе не приведет к остановке процесса, заместитель генпрокурора сказал: "А как это вообще может привести к остановке расследование? Во-первых, есть ситуация, которая не зависит от нас, от нового руководства Генпрокуратуры: о лишении прокуратуры досудебного следствия знали и мы, и Горбатюк, еще два года назад. 19 в ноября мы уволили бы Горбатюка в любом случае. Мы просто-напросто ликвидировали бы это управление (с 20 ноября, согласно законодательству, органы прокуратуры лишаются функции досудебного расследования, - ред.) ".
"Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция: "Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно", - вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально говорю ", - заверил он.
Чумак заметил, что считает увольнение Горбатюка и следователей Управления спецрасследование генпрокуратуры законными.
"Если Горбатюк с этим не согласен, никто не запрещает ему идти в суд. Все несогласные с тем, что происходит, идут в суд, и пока нет решения суда, это будет только субъективное мнение Горбатюка или кого-либо другого", - сказал Чумак, комментируя заявление Горбатюка о незаконности его увольнения с должности.
При этом Чумак отметил, что как заместитель генпрокурора, который курировал подразделение Горбатюка, он общался с ним и неоднократно просил его пройти переаттестацию.
"Каждый день мы с ним разговаривали, и я ему говорил, что он должен пройти эту аттестацию", - добавил Чумак.
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