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Espreso.tvСпортНидерландский клуб жестоко обошелся с футболистом, который не хотел играть под руководством российского тренера

Нидерландский клуб жестоко обошелся с футболистом, который не хотел играть под руководством российского тренера


фото: vitesse.nl
Нидерландский "Витесс" решил отстранить полузащитника Ришедли Базура от тренировок из-за конфликта с тренером

Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.

Технический директор голландского "Витесса" Мо Аллах прокомментировал ситуацию с конфликтом между полузащитником Ришедли Базуром и российским тренером Леонидом Слуцким.

"В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться к предстоящим матчам", - пояснил директор.

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов, после 10-го тура "Витесс" занимает третье место. В активе подопечных Слуцкого 23 очка.

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