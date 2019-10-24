Нидерландский клуб жестоко обошелся с футболистом, который не хотел играть под руководством российского тренера
24 октября, 2019, 18:45
Нидерландский "Витесс" решил отстранить полузащитника Ришедли Базура от тренировок из-за конфликта с тренером
Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба.
Технический директор голландского "Витесса" Мо Аллах прокомментировал ситуацию с конфликтом между полузащитником Ришедли Базуром и российским тренером Леонидом Слуцким.
"В настоящее время Ришедли не является игроком команды. Мы будем обсуждать возникшую ситуацию. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Самое главное, что сейчас мы можем спокойно готовиться к предстоящим матчам", - пояснил директор.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов, после 10-го тура "Витесс" занимает третье место. В активе подопечных Слуцкого 23 очка.
- 23 октября между Ришедли Базуром и главным тренером "Витесса" Леонидом Слуцким случился конфликт на тренировке.
Читайте также
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
Читайте также
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"