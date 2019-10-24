Не надо платить 900 тыс. грн: в Киеве в одной из больниц бесплатно меняют аортальный клапан на "закрытом" сердце, - Кличко
24 октября, 2019, 10:16
Отмечается, что в частных клиниках такая операция стоит минимум 900 тыс. гривень, а для киевлян в Александровской больнице - "абсолютно бесплатная".
Хирурги киевской Александровской больницы делают теперь уникальные операции - на "закрытом" сердце меняют аортальный клапан
Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в частных клиниках такая операция стоит минимум 900 тыс. гривень, а для киевлян в Александровской больнице - "абсолютно бесплатная".
Кличко рассказал, что подобные операции дают шанс на выздоровление пациентов, которым замену аортального клапана "открытым" хирургическим способом делать нельзя из-за почечной недостаточности, сложной сердечной недостаточности или повторного оперативного вмешательства на сердце.
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