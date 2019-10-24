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Espreso.tvОбществоМЗ Польши предлагает упростить трудоустройство врачей из Украины

МЗ Польши предлагает упростить трудоустройство врачей из Украины

Министерство здравоохранения Польши разработало законопроект по упрощению трудоустройства врачей из стран вне ЕС, в том числе из Украины

Об этом сообщает "РБК-Украина" .

Министерство предлагает нововведения, которые позволят обойти или отложить процедуру нострификации - признания иностранных документов об образовании. Иностранным врачам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность пройти экзамен для получения разрешения на работу в Польше.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким образом власти планируют преодолеть "кадровый голод" в больницах, которые могут закрыть из-за отсутствия специалистов.

Президент Польской федерации больниц Ярослав Федоровский отметил, что подобная практика имеет место и в других европейских странах.

"Мы имеем преимущество в том, что врачи, которые претендуют на работу в Польше, - это люди, которые хорошо знают польский язык", - сказал Федоровский.

По данным издания, в Польше работает много врачей из Украины, но из-за продолжительности и дороговизны процесса нострификации диплома они работают санитарами или младшими медсестрами.

Законопроект закона уже направили в юридическую комиссию Сейма.

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