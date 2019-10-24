МЗ Польши предлагает упростить трудоустройство врачей из Украины
Об этом сообщает "РБК-Украина" .
Министерство предлагает нововведения, которые позволят обойти или отложить процедуру нострификации - признания иностранных документов об образовании. Иностранным врачам планируют выдавать разрешения на работу в конкретной больнице или предоставят возможность пройти экзамен для получения разрешения на работу в Польше.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким образом власти планируют преодолеть "кадровый голод" в больницах, которые могут закрыть из-за отсутствия специалистов.
Президент Польской федерации больниц Ярослав Федоровский отметил, что подобная практика имеет место и в других европейских странах.
"Мы имеем преимущество в том, что врачи, которые претендуют на работу в Польше, - это люди, которые хорошо знают польский язык", - сказал Федоровский.
По данным издания, в Польше работает много врачей из Украины, но из-за продолжительности и дороговизны процесса нострификации диплома они работают санитарами или младшими медсестрами.
Законопроект закона уже направили в юридическую комиссию Сейма.
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