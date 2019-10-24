Минэкономики предлагает установить на спиртзаводах камеры наблюдения
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Мы должны четко понимать, как мы видим спиртовую отрасль в будущем и какие шаги нужно сделать для реформирования и детенизации спиртовой отрасли. Чтобы найти оптимальный механизм реформирования отрасли, а также демонополизации "Укрспирта", необходимо услышать мнения всех заинтересованных сторон - ответственных ведомств и профильных ассоциаций ", - заявил министр экономики Тимофей Милованов.
Среди предложенных Минэкономики шагов по реформированию спиртовой отрасли - установление спиртовых счетчиков на производствах, проведение аудита всех неработающих заводов независимой комиссией, координация правоохранительных органов в расследовании работы подпольных цехов по производству спирта.
Кроме того, деятельность ГП "Укрспирт" по производству и реализации продукции должна согласовываться и контролироваться Минэкономики.
Среди дальнейших шагов - установление камер наблюдения на всех работающих спиртзаводах, усиление контроля за отгрузкой спиртовой продукции и создание открытого реестра перевозчиков спирта. Также речь идет об установлении gps-трекеров на транспортных средствах.
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