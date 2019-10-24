Мендель опровергла информацию о намерении уволить Пристайко с должности главы МИД
24 октября, 2019, 18:45
Пресс-секретарь Зеленского назвала информацию о якобы намерении уволить главу МИД Пристайко необоснованными слухами
Об этом Юлия Мендель сказала в комментарии "Интерфакс-Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отправлять в отставку министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
"Информация о возможном увольнении Вадима Пристайко - необоснованные слухи. Вадим Пристайко результативно и профессионально выполняет обязанности министра иностранных дел. Его опыт, знания и связи дипломата чрезвычайно важны для Украины на международной арене", - сказала она, комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что в Офисе президента якобы уже подготовлено представление на увольнение Пристайко и в ближайшие дни оно будет направлено в Верховную Раду.
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