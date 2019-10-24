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Espreso.tvОбществоЛьвов будет принимать участие в отборе городов для зимней Олимпиады - 2030, - Садовый

Львов будет принимать участие в отборе городов для зимней Олимпиады - 2030, - Садовый


фото: city-adm.lviv.ua/
Львов готов принять участие в конкурсе за право принять зимние Олимпийские игры в 2030 году и юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года

Об этом сказал мэр города Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Мы будем сражаться за это право проводить Зимние Олимпийские игры", - сказал мэр.

Львов может стать участником борьбы за право проведения Олимпийских игр 2030 года. Работу по представлению заявки начнут в 2020 году.

"Об этом уже мало кто вспоминает, но до 2014 года Украина готовила заявку на Winter Olympics 2022 (Львов-Карпаты). Впоследствии война перечеркнула эти планы. Следующие игры, на которые вправе претендовать, только в 2030 году", - отметил Андрей Садовый .

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