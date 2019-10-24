Лауреатом премии Сахарова стал китайский правозащитник, которого пожизненно посадили

24 октября, 2019, 15:22

Ильхам Тохты, уйгурский экономист, борец за права китайского уйгурского меньшинства, является лауреатом премии Сахарова Европейского парламента за свободу мысли в 2019 году

Об этом говорится на сайте Европарламента.

"Мне очень приятно объявить, что Европейский парламент выбрал Ильхама Тохты лауреатом премии имени Сахарова 2019 года за свободу мысли. Тохты посвятил свою жизнь защите прав уйгурского меньшинства в Китае. Несмотря на то, что он поднимал голос за терпимость и примирение, он был приговорен к пожизненному заключению во время показательного судилища в 2014 году ", - сказал президент парламента Давид Сассоли сказал:

"Давая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохты и призываем уважать права меньшинств в Китае", - добавил он.

Отмечается, что Тохты является сторонником диалога и выступает за реализацию законов о региональной автономии в Китае.

В 2014 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. Несмотря на это, он остается голосом терпимости и примирения.