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Espreso.tvОбществоКиевсовет впервые с мая собрался на заседание

Киевсовет впервые с мая собрался на заседание


фото: kmr.gov.ua
В зале на пленарном заседании зарегистрировались 74 депутата

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко в Facebook.

Отмечается, что на заседания рассмотрят корректировки бюджета города, от которого, по словам Кличко, зависит и выплата зарплат столичным транспортникам, и надбавки педагогам, и средства на жилищно-коммунальное хозяйство - "чтобы без сбоев войти в отопительный сезон".

Мэр Киева заявил, что он обратился к бюджетной комиссии и депутатам, "чтобы надлежащим образом подготовить бюджет столицы на следующий год".

"Я понимаю, что у некоторых депутатов есть свои политические мотивы и стремления. Кто-то уже настроился на выборы и какие-то новые конфигурации. Но рановато выборы будут. Но к ним нужно прийти достойно и с тем, что каждый из депутатов сможет предъявить киевлянам, что он сделал в статусе депутата", - добавил Кличко.

Напомним, что последний раз сессия Киевсовета состоялась в середине мая.

 

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