 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКум Путина, украинский нардеп Медведчук, прилетел в Москву и встретился с премьером РФ Медведевым

Кум Путина, украинский нардеп Медведчук, прилетел в Москву и встретился с премьером РФ Медведевым


фото: http://zagittya.com.ua/
Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве

Об этом сообщает сайт партии.

Встреча состоялась в среду, 23 октября

"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", - говорится в новости.

  • Медведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать