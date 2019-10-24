Кум Путина, украинский нардеп Медведчук, прилетел в Москву и встретился с премьером РФ Медведевым
24 октября, 2019, 20:04
Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве
Об этом сообщает сайт партии.
Встреча состоялась в среду, 23 октября
"Это была встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшения украинско-российских отношений", - говорится в новости.
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Медведчук поехал к Путину во Владивосток на экономический форум.
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