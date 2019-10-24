Кравцов обещает, что до конца года на железнодорожном вокзале в Киеве появится зарядка для электрокаров
24 октября, 2019, 14:43
Что касается других вокзалов, будут смотреть на спрос
Об этом глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов сообщил в Facebook.
"Бюрократические преграды, чтобы на Центральном вокзале появилась зарядка для электрокаров, мы снесли не так быстро, как нелегальные киоски. Но, уже наконец могу анонсировать: зарядить свой электромобиль можно будет на главном железнодорожном вокзале столицы. К концу года установим там необходимое оборудование. Что касается других вокзалов - посмотрим на спрос", - отметил Кравцов.
Напомним, что в Украине зарегистрировали почти 5 тыс. электрокаров с начала года (по состоянию на сентябрь).
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