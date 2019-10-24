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Espreso.tvОбществоКорниенко о местных выборах: "Если мы успеем закончить децентрализацию, есть смысл делать выборы досрочно"

Корниенко о местных выборах: "Если мы успеем закончить децентрализацию, есть смысл делать выборы досрочно"


фото: pravda.com.ua
В "Слуге народа" рассказали, что дата местных выборов зависит от ряда факторов и они пройдут по Конституции - осенью

Об этом Александр Корниенко заявил в интервью "Украинской правде".

"Сейчас есть достаточно абстрактный план реформы децентрализации, которая может завершиться первыми местными выборами, потому что она будет включать в себя большую фиксацию нового административно-территориального устройства через закон. Если мы успеем закончить децентрализацию по таймингу весна-начало лета, тогда есть смысл делать выборы досрочно. Если мы завершим эту реформу условно в июле или в августе, понятно, что делать досрочные выборы на сентябрь - логики нет ", - сказал нардеп от" Слуги народа ".

Он отметил, что выборы пройдут либо весной, либо осенью. Это будет зависеть от темпа реформы децентрализации.

Корниенко отметил, что будут внесены изменения в Конституцию, чтобы выборы провести весной.

"Там среди предложений по реформе децентрализации есть сокращение срока действия местных органов власти до 4 лет. Поэтому, фактически, чтобы перезапустить, надо сразу провести выборы и на 4 года их выбрать", - пояснил нардеп.

Он также отметил, что, учитывая тайминг, сейчас маловероятно, что в некоторых крупных городах будут переизбирать в ближайшее время мэров.

"Если сейчас мы будем искать возможности объявлять выборы, то они состоятся в начале января. Этот вариант технологически очень интересен", - пояснил Корниенко.

 

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