Канада и Литва усилят оборонное сотрудничество с Украиной

24 октября, 2019, 21:14

Канада и Литва будут помогать Вооруженным силам Украины в наращивании оперативных возможностей

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Соответствующее сотрудничество стороны обсудили во время рабочего визита в штаб-квартиру НАТО министра обороны Украины Андрея Загороднюка. В рамках визита Загороднюк провел встречи с литовским коллегой Раймундасом Кароблисом и заместителем министра обороны Канады Гордоном Веннером.

"Иностранные коллеги заверили в неизменной поддержке Украины в ее стремлениях урегулирования ситуации безопасности и восстановления территориальной целостности. Стороны обсудили вопросы, связанные с политикой безопасности ситуацией в регионе, а также перспективные направления дальнейшего сотрудничества между военными ведомствами стран", - говорится в сообщении.

В частности литовские и канадские партнеры Украины высказались за усиление практического сотрудничества в рамках совместных программ помощи, направленных на наращивание оперативных возможностей ВСУ.

Загороднюк в рамках визита в Брюссель также посетил военнослужащих ВСУ, которые при содействии бельгийской стороны проходят лечение в военном госпитале имени Королевы Астрид.