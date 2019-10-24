Кабмин упростил процесс открытия иностранных предприятий в Украине

24 октября, 2019, 15:49

Кабинет Министров Украины принял постановление "О некоторых вопросах регистрации представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности в Украине", которое существенно облегчает возможность открытия иностранными компаниями представительства в стране

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает правительственный портал.

"Мы упрощаем регистрацию представительств иностранных субъектов хозяйствования в Украине, ведь устранение барьеров для иностранных инвестиций является фундаментом экономического развития. Уверен, эти изменения создадут благоприятные условия для присутствия иностранных компаний в Украине, увеличат количество инвестиций в нашу экономику и повысят деловую активность ", - отметил Малюська.

Постановление предусматривает, что плата за регистрацию иностранного предприятия будет снижена с 2500 долларов США до 1 прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2019 году - 1921 грн). Срок регистрации сокращается с 60 до 20 рабочих дней.

Регистрация представительства для резидента государства-агрессора в Украине будет стоить 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и продлится до шестидесяти рабочих дней со дня подачи документов.