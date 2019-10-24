Госдеп должен опубликовать документы по Украине в течение месяца, - решение суда
24 октября, 2019, 11:30
Федеральный суд США обязал Государственный департамент в течение 30 дней обнародовать записи переговоров и переписки должностных лиц по Украине
Об этом сообщает CNN.
Госдеп в течение следующих 30 дней должен предоставить записи разговоров между госсекретарем Майком Помпео и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.
Иск был подан наблюдательной организацией American Oversight. В иске требовали обнародовать переписку американских дипломатов с Джулиани по поводу вероятного давления на правительство Украины, а также записи, связанные с отзывом посла США в Украине Мари Йованович.
- Ранее Руди Джулиани обнародовал часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
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