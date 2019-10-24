Германия ввезет 12 тыс. тонн радиоактивных отходов в Россию

24 октября, 2019, 12:58

Компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" (побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций) с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау

Об этом сообщает Greenpeace.

Отмечается, что всего за период с 2019 по 2022 год планируется отправить в РФ 12 тыс. тонн. Процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области с ФРГ уже успели отправить 6 поездов, то есть около 3,6 тыс. тонн радиоактивных отходов.

В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 млн тонн урановых отходов, характеризующихся особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.

В то же время в Росатоме опровергают сообщение Greenpeace.