Германия ввезет 12 тыс. тонн радиоактивных отходов в Россию
24 октября, 2019, 12:58
Компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" (побочного продукта обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций) с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау
Об этом сообщает Greenpeace.
Отмечается, что всего за период с 2019 по 2022 год планируется отправить в РФ 12 тыс. тонн. Процесс этот начался в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области с ФРГ уже успели отправить 6 поездов, то есть около 3,6 тыс. тонн радиоактивных отходов.
В Greenpeace отмечают, что сегодня в РФ уже находится около 1 млн тонн урановых отходов, характеризующихся особенно высоким уровнем радиоактивности и токсичности.
В то же время в Росатоме опровергают сообщение Greenpeace.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно