Фаны "Ливерпуля" перепутали бельгийские города Генк и Гент и пропустили матч ЛЧ

24 октября, 2019, 17:05

Двое болельщиков английского "Ливерпуля" вместо бельгийского города Генк поехали в Гент и пропустили игру Лиги чемпионов

Об этом сообщает NLH.

Двое фанатов "Ливерпуля" не смогли попасть на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором англичане 23 октября разгромили "Генк" со счетом 4: 1.

Фаны перепутали Генк с Гент и прибыли в другой город, но осознали свою ошибку за полчаса до начала матча. В итоге болельщики так и не смогли попасть на стадион и смотрели игру в пабе.

"Гент" отреагировал на инцидент и пригласил болельщиков на матч Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом", который состоится 24 октября.

"Если кто-то знает этих двух и может с ними связаться, скажите им, что они приглашены на наш сегодняшний матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы. А после игры мы дадим им урок географии Бельгии", - написали в клубе из Гента.