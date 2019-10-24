Фаны "Ливерпуля" перепутали бельгийские города Генк и Гент и пропустили матч ЛЧ
Об этом сообщает NLH.
Двое фанатов "Ливерпуля" не смогли попасть на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором англичане 23 октября разгромили "Генк" со счетом 4: 1.
Фаны перепутали Генк с Гент и прибыли в другой город, но осознали свою ошибку за полчаса до начала матча. В итоге болельщики так и не смогли попасть на стадион и смотрели игру в пабе.
"Гент" отреагировал на инцидент и пригласил болельщиков на матч Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом", который состоится 24 октября.
"Если кто-то знает этих двух и может с ними связаться, скажите им, что они приглашены на наш сегодняшний матч с "Вольфсбургом" в Лиге Европы. А после игры мы дадим им урок географии Бельгии", - написали в клубе из Гента.
Als iemand deze twee kent of hun gegevens heeft , zeg hen dat ze vanavond welkom zijn in de Ghelamco Arena voor #GntWol !- KAA Gent (@KAAGent) October 24, 2019
If anybody knows these two or has their contact details , tell 'em they're invited for our game against @VfL_Wolfsburg tonight. https://t.co/rtr90pYMqo
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