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Espreso.tvОбществоЭлектронная подпись с датой: Дубилет объяснил, почему не стоит волноваться из-за отмены публикации законов в газете

Электронная подпись с датой: Дубилет объяснил, почему не стоит волноваться из-за отмены публикации законов в газете

Правительство инициирует отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в "Правительственном курьере"

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

"Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее", - отметил он.

Министр решил объяснить, почему не стоит беспокоиться:

  • Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени.

Сообщается, что, во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется - это легко увидеть.

Во-вторых, по словам Дубилета, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами: "то есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможен".

Министр заверил, что практически невозможно "как-то исхитриться и подделать ЭЦП".

"Ну и, наконец, для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь", - отметил Дубилет.

Напомним, что, согласно правительственной инициативе, теперь документы Кабинета Министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду.

 

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