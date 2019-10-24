Электронная подпись с датой: Дубилет объяснил, почему не стоит волноваться из-за отмены публикации законов в газете
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
"Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее", - отметил он.
Министр решил объяснить, почему не стоит беспокоиться:
- Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени.
Сообщается, что, во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется - это легко увидеть.
Во-вторых, по словам Дубилета, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами: "то есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новый ЭЦП, тоже невозможен".
Министр заверил, что практически невозможно "как-то исхитриться и подделать ЭЦП".
"Ну и, наконец, для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь", - отметил Дубилет.
Напомним, что, согласно правительственной инициативе, теперь документы Кабинета Министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.
Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду.
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